السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرعاية الصحية": سحب أكواد 3.5 مليون صنف أدوية ضمن خطوات تطبيق "GS1"

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع الدكتور حسن القلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر GS1 EGYPT ورئيس مجلس أمناء جامعة بدر بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور فريد محرم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة بدر بالقاهرة.

واستعرض اللقاء آخر مستجدات تفعيل التعاون بين هيئة الرعاية الصحية والمنظمة العالمية للترقيم GS1 لتطبيق نظام الترقيم العالمي GS1 بالمنشآت الصحية للهيئة، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بينهما في شهر فبراير من العام الجاري، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي إلى الانتهاء من سحب أكواد 3.5 مليون صنف من الأدوية والمستلزمات الطبية حتى الآن ضمن خطوات تطبيق نظام الترقيم العالمي GS1، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط أكواد المستلزمات بالنظام الإلكتروني.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أنه سيتم تطبيق نظام الترقيم العالمي GS1 بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بالإسماعيلية كمرحلة أولى، فيما سيتم تطبيق النظام بمستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة بمحافظة بجنوب سيناء كمرحلة ثانية، لافتًا إلى أن تطبيق نظام GS1 يساعد الهيئة في تتبع كل مدخلات العمليات الإكلينيكية وإحكام الرقابة على المخزون وتحقيق أعلى معدلات سلامة وأمان المرضى، كما يعزز تحقيق استراتيجيتها نحو الشمول السيبراني والتحول الرقمي لكل الخدمات العلاجية والإدارية بها.

وناقش اللقاء الاتفاق على عقد ورش عمل بين الطرفين لرفع كفاءة وتنمية مهارات المختصين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس" على تطبيق نظام الترقيم العالمي GS1 بأعلى جودة، ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أنها ستشمل التدريب على توضيح دور معايير GS1، وتوفير أكواد للأماكن داخل المنشآة (GLN)، والدقة في صرف الأصناف إلكترونيًا، وتتبع الأصناف، وتقليل التكاليف والهدر، والاستغلال الأمثل لإمدادات وموارد المنشآت الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أهمية توثيق تجربة وتدريب هيئة الرعاية الصحية في تطبيق نظام الترقيم العالمي GS1 في دليل استرشادي لنقل خبراتها إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، بهدف تحقيق مخرجات أفضل في الرعاية الصحية وسلامة المرضى بتلك الدول باستخدام تقنيات الترقيم العالمي GS1، وتقديم كل أوجه الدعم لتطبيق النظم والمعايير العالمية.

من جهته، أعرب الدكتور حسن القلا، عن سعادته لرؤية تحويل حلم المصريين منذ عقود طويلة إلى واقع في النهوض بقطاع الرعاية الصحية وكل أدواته، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية تقود تطوير الرعاية الصحية في مصر بأحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المتطورة عالميًا، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أفضل مخرجات للرعاية الصحية للمريض المصري، من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات والتحول الرقمي للخدمات.

وشارك في اللقاء كل من الدكتورة غادة شاكر، منسق مشروع تطبيق نظام الترقيم العالمي GS1 بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية وعضو المكتب الفني بالإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمود الشحات، مدير المكتب الفني لمساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة.

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