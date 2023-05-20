السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أحد أبناء سيوة عن الحوار الوطني: شكرًا للرئيس السيسي

فتحي موسي احد أبناء
فتحي موسي احد أبناء سيوة

قال فتحي موسى، أحد أبناء مدينة سيوة، إن الحوار الوطني يجمع أطياف الشعب المصري على طاولة حوار واحدة لمناقشة القضايا التي تهم المواطن المصري في ثلاث محاور رئيسية وهي "السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية".

وقدم الشكر لجميع المسئولين وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بواحة سيوة وحل مشكلة الصرف الزراعي التي عانت منها الواحة على مدار 30 عامًا "على وشك عرس كبير للواحة وافتتاح القناة المفتوحة للتخلص من مشكلة الصرف الزراعي".

وأوضح أنه يتم الآن إنشاء طريق خرساني مزدوج من سيوة وحتى مطروح، حيث كان الصرف الزراعي وطريق سيوة-مطروح هما أكبر المشاكل التي يعاني منها أبناء الواحة، وردد "سيوة اليوم ليست منسية.. شكرًا للرئيس السيسي وللأفضل دائمًا لبلدنا الحبيب مصر".

ابناء سيوة الحوار الوطنى طريق سيوة مطروح مدينة سيوة واحة سيوة الصرف الزراعي الرئيس عبدالفتاح السيسي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

أول تعليق من "الأوقاف" على فيديو "الرقص على الإنشاد الدينى" المثير للجدل

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام خلال فترة تأسيس الشركات

"الإسكان" تتابع توفيق أوضاع المواطنين والكيانات بإضافات المدن الجديدة

النيابة الإدارية تحيل 7 عاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية

"المرور" تُحرر 86 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى