أحد أبناء سيوة عن الحوار الوطني: شكرًا للرئيس السيسي

قال فتحي موسى، أحد أبناء مدينة سيوة، إن الحوار الوطني يجمع أطياف الشعب المصري على طاولة حوار واحدة لمناقشة القضايا التي تهم المواطن المصري في ثلاث محاور رئيسية وهي "السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية".

وقدم الشكر لجميع المسئولين وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بواحة سيوة وحل مشكلة الصرف الزراعي التي عانت منها الواحة على مدار 30 عامًا "على وشك عرس كبير للواحة وافتتاح القناة المفتوحة للتخلص من مشكلة الصرف الزراعي".

وأوضح أنه يتم الآن إنشاء طريق خرساني مزدوج من سيوة وحتى مطروح، حيث كان الصرف الزراعي وطريق سيوة-مطروح هما أكبر المشاكل التي يعاني منها أبناء الواحة، وردد "سيوة اليوم ليست منسية.. شكرًا للرئيس السيسي وللأفضل دائمًا لبلدنا الحبيب مصر".