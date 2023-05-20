السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيولة مرورية بميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت حركة السير صباح اليوم السبت، انسيابًا في الحركة المرورية، بشوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات.

وشهد شارع الهرم الرئيسى تباطؤًا فى حركة السيارات بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية، وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية؛ بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

كما ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، وكثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو بالقاهرة، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت أيضًا حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبدالمنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

حركة السير الحركة المرورية حركة السيارات

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سيولة مرورية بميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت

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