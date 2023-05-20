توقعات قاتمة بدخول الاقتصاد الأمريكي في ركود وفقدان ملايين الوظائف

توقعت تقارير اقتصادية أمريكية، دخول الولايات المتحدة في ركود قريب الأمر الذي يعني فقدان الملايين من الأمريكيين لوظائفهم ما يسبب أزمة اقتصادية كبيرة للأمريكيين.

الاقتصاد الأمريكي والركود

ويتوقع معظم الاقتصاديين في وول ستريت أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود خلال العام المقبل كذلك من المتوقع أن يفقد 1.7 مليون أمريكي وظيفتهم خلال العام المقبل أو نحو ذلك أي ما يقرب من 120.000 وظيفة في الشهر وفقا لما نقلته موقع “ذا ناشيونال”.

ووفقا لدراسات البنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا فإن هناك 15 توقعًا بأن الاقتصاد الأمريكي سيفقد 1.7 مليون وظيفة خلال العام المقبل أو ما يعادل 120.000 وظيفة في الشهر.

وباستخدام الافتراضات الأساسية في دراسات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، فإن وصول معدلات البطالة عند 4.2% أو أكثر في غضون عام سيعني أن جداول الرواتب الشهرية في الولايات المتحدة قد تحولت إلى سلبية.

ويتوقع بنك أوف أمريكا حدوث ركود يبدأ في الربع الثالث من هذا العام، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 4.7% في أوائل عام 2024، ووفقًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، فإن ذلك سيعادل فقدان حوالي 97000 وظيفة كل شهر وحوالي 1.1 مليون وظيفة صافية مفقودة بحلول وقت ذروة البطالة.

كما يتوقع دويتشه بنك، بداية الركود في الأشهر الأخيرة من هذا العام وارتفاع البطالة إلى ما يقرب من 5.5% في الربع الثاني من عام 2024، ما سيؤدي إلى خسارة صافية للوظائف تقدر بـ149 ألف وظيفة شهريًا لما مجموعه 2.1 مليون وظيفة.

وتتوقع نيشن وايد حدوث ركود في الربع الثالث من هذا العام، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 5.5% في الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغ صافي فقدان الوظائف شهريًا 106 آلاف وظيفة، وارتفع إجمالي الخسائر إلى 1.8 مليون.

ويتوقع جيفريز، أن يبدأ الركود في الربع الثالث من هذا العام، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 6.5% في الربع الثالث من عام 2024، مع خسارة 202 ألف وظيفة شهريًا وإجمالي 3.4 مليون وظيفة.