"حقوق عين شمس" تتعاون مع "حقوق ليون" لمنح ليسانس القانون من فرنسا

وقع الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق، بمقر رئاسة جامعة ليون (٣) بفرنسا، وبحضور القائم بعمل رئيس جامعة ليون (٣) ونواب رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق، على اتفاقية جديدة تجدد اتفاقية التعاون والشراكة بين الجانبين لمدة خمسة أعوام.

ونصت الاتفاقية الجديدة لأول مرة على منح طلاب الشعبة الفرنسية بالكلية درجة الليسانس فى الحقوق من فرنسا، وهي الدرجة المعترف بها على مستوى الاتحاد الأوروبي، بينما يحصل الطلاب فى الوقت الحالى على شهادة فى الدراسات القانونية من جامعة ليون.

وبهذا يحصل الطلاب وفقا للاتفاق الجديد بنهاية السنة الرابعة بالشعبة الفرنسية على درجة الليسانس فى الحقوق من فرنسا، بالإضافة إلى ذلك يحصل الطالب على درجة الليسانس فى الحقوق من مصر، ويحصلون أيضا على عدد من الساعات يؤهلهم للالتحاق مباشرة بالسنة الثانية من الماجستير سواء فى جامعة ليون (٣) أو في جامعة عين شمس.

كما نصت اتفاقية الليسانس على حق الطلاب المقيدين بالشعبة حاليا فى الاندماج فى النظام الجديد إذا ما استوفوا الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية، وحق الطلاب الذين تخرجوا من الشعبة العام الماضى فى الحصول على "دبلوم مميز فى الدراسات القانونية" من جامعة ليون (٣) نظير ما درسوه من ساعات إضافية عن بعد.

كما شمل الاتفاق تجديد الاتفاقية بين الجامعتين بشأن الماجستير الذى تقدمه جامعة ليون (٣) فى مقر جامعة عين شمس، وهو ما يحصل بموجبه الطلاب على درجة الماجستير من فرنسا، بعد إتمامهم الدراسة بمقر كلية الحقوق بجامع عين شمس.

وقد حضر مراسم التوقيع من الجانب الفرنسى كل من الدكتور مارك بونينيش، القائم بعمل رئيس جامعة ليون (٣) ونائب الرئيس للشئون المؤسسية والعامة، والأستاذة الدكتورة ناتلى كريف، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور مانويل جوبير، نائب رئيس الجامعة لشئون العلاقات الدولية ، والدكتور أولفييه جو، عميد كلية الحقوق ، وحضرها مع رئيس الجامعة الدكتور محمود المتينى كل من الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية، والدكتور خالد حمدى، مدير الشعبة الفرنسية، والدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى، والدكتورة نورا عيسى، نائب مدير الشعبة.

وقد سبقت توقيع الاتفاقية التي تضمنت الكثير من التفاصيل العلمية والإدارية والمالية الجديدة جلسات عمل مطولة منذ بداية الأسبوع بين الوفد المصري والوفد الفرنسي المكون من عميد كلية الحقوق بليون، ونائب العميد الدكتور دافيد ديروسان، والدكتور ستيفان باييه، منسق الشعبة من الجانب الفرنسي في السنوات الماضية، وفاليري تامبير، مديرة الشؤون المالية والإدارية بجامعة ليون.

وقد تعهد الطرفان بالعمل على الفور على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الجامعتين لإدخال الاتفاقية حيز النفاذ.