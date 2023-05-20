السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة في دعوى خلع: "بخدم في البيوت من سنين.. ومش متحمل مسؤوليتنا"

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

"بخدم في البيوت من 15 سنة عشان أصرف على بناتي وهو عالة علينا".. بهذه الكلمات بدأت "زينب.م" حديثها لـ"الدستور" بعد أت تقدمت لرفع دعوى قضائية بمحكمة الأسرة في زنانيرى بالقاهرة ضد زوجها.

وطالبت “زينب.م” في القضية رقم “3882 لسنة 2023” بخلع زوجها، حيث قالت: “مر على زواجي 15 عامًا، ومنذ زواجي منه وأنا تحولت حياتي من حياة مليئة بالاستقرار والرفاهية والسعادة إلى حياة كلها حزن وشقاء وتعب”.

وأضافت الزوجة: “فور زواجي مباشرة رزقني الله ببنتين تؤم، ومن أجلهما تحملت تصرفاته السيئة معي دائمًا، ولسانه السليط، ويديه الممدودة بالضرب والأذى، ولم يكتف بذلك بل أجبرني سريعًا على البحث عن عمل لأساعده في مصاريف المنزل والبنتين، وبالفعل قمت بالعمل في تنظيف المنازل بمقابل يومي”.

وأضافت "زينب": “استمريت في الخدمة في البيوت طوال هذه السنوات، وهو ماكث في المنزل ينتظر الأكل والشرب وأخذ الفلوس مني عنوة لشراء السجائر والجلوس مع رفقاءه على القهوة، وعندما زادت مسؤوليات البنات في التعليم، قررن البحث عن عمل أيضًا لمساعدتي في مصاريفهن بجانب استمرارهن في التعليم، وأخيراً طلبوا من والدهم البحث عن عمل مناسب، وهددوه بعدم إعطائه أي أموال مرة أخرى، لكن بلا جدوى بل ازداد الأمر سوءاً، فأصبح يتعدى علينا جميعاً بالضرب المبرح، وأصابنا إصابات كثيرة، فطلبوا مني تركه والبحث عن شقة أخرى بعيداً عنه".

الأكل والشرب البحث عن شقة السيئة منازل نظيف والده زوجها

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