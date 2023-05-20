السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إحباط هجوم إرهابى ضد الجيش السورى فى منطقة التنف

الجيش السورى
الجيش السورى

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، إحباط هجوم إرهابي استهدف الجيش السوري في منطقة التنف شرقي سوريا.

 

وقال غورينوف: "في منطقة التنف الخاضعة لسيطرة ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" تم إحباط هجوم إرهابي ضد القوات الحكومية السورية".

 

وأضاف: "بعد إطلاق القوات الحكومية السورية النار سارعت المجموعة الإرهابية المهاجمة للهرب إلى المنطقة التي يسيطر عليها التحالف الدولي في منطقة وادي سلوبي".

 

وأشار إلى أن "هذا الحادث يدل على فشل التحالف في السيطرة على منطقة التنف، والوفاء بالتزاماته بمنع الهجمات الإرهابية هناك".

الأكثر قراءة

أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر السبت 20-5-2023 المأثورة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

كييف تعلن أن زيلينسكى سيلتقى بايدن فى الأيام المقبلة

مسئول أمريكى: الولايات المتحدة تخطط لإرسال طائرات "F-16" إلى أوكرانيا

"حالة مش مفهومة مرحلة مزحومة".. أحمد آدم يبدع فى أغنية للمراهقين

"قعدت سنتين من غير شغل".. داليا البحيرى تكشف سر اختفائها عن الدراما فى الفترة الأخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى