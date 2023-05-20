إحباط هجوم إرهابى ضد الجيش السورى فى منطقة التنف

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، إحباط هجوم إرهابي استهدف الجيش السوري في منطقة التنف شرقي سوريا.

وقال غورينوف: "في منطقة التنف الخاضعة لسيطرة ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" تم إحباط هجوم إرهابي ضد القوات الحكومية السورية".

وأضاف: "بعد إطلاق القوات الحكومية السورية النار سارعت المجموعة الإرهابية المهاجمة للهرب إلى المنطقة التي يسيطر عليها التحالف الدولي في منطقة وادي سلوبي".

وأشار إلى أن "هذا الحادث يدل على فشل التحالف في السيطرة على منطقة التنف، والوفاء بالتزاماته بمنع الهجمات الإرهابية هناك".