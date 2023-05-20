السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قمصان: تأهلنا عن جدارة إلى النهائى.. وشكرًا للاعبى الأهلى

سامي قمصان
سامي قمصان

أعرب سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتأهل ‏الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد، في إياب نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم على استاد القاهرة.‏

 

وقال قمصان: واجهنا فريقًا كبيرًا في نصف نهائي دوري الأبطال وهو الترجي التونسي، ‏وكرة القدم بها الكثير من المتغيرات، وهو ما أكد عليه الجهاز الفني في ‏حديثه مع اللاعبين أثناء التحضير للمباراة.‏

 

ووجه المدرب العام الشكر للاعبين على المستوى الذي قدموه خلال مباراتي الذهاب أمام ‏الترجي في تونس، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف دون رد ومباراة العودة في القاهرة.

وأكد أن الفريق أمامه تحد جديد خلال الفترة المقبلة وهو بطولة الدوري الممتاز، والتي ‏يبحث الفريق عن التتويج بها، وتركيز الفريق سيكون بكل تأكيد في هذه المواجهات ‏المحلية قبل الحديث عن نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

 

واختتم قمصان تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال ‏إفريقيا، وأنه لا يشغله كثيرًا الفريق الذي سيقابله في نهائي دوري الأبطال بقدر ما يشغله ‏التحضير الجيد للمباراة.

 

وكان النادي الأهلي تأهل لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة عشرة في تاريخه بعد تغلبه على الترجي التونسي بنتيجة 1-صفر أحرزه حسين الشحات، وكان الأهلي قد فاز في تونس بنتيجة 3-صفر، أحرزها بيرسي تاو هدفين، وهدف محمود كهربا. 

 

يترقب الأهلي الفائز في مجموع مباراتي صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي في المباراة النهائية، علمًا بأن لقاء الذهاب في المغرب انتهى بالتعادل دون أهداف. 

 

يحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين. 

سامي قمصان كولر الاهلى الترجي إياب نصف نهائى دورى الابطال

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