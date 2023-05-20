بالتعاون مع التضامن.. مراكز شباب كفر الشيخ تستقبل المبادرة الرئاسية «مودة»

استقبل مركز شباب شنو التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، المبادرة الرئاسية «مودة» لتدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات، بما يساهم في خفض معدلات الطلاق، وتنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب بالمحافظة، تستقبل الشباب المقبل على الزواج في الفئة العمرية من 19 وحتى 35 عاما، وفق ضوابط المبادرة الرئاسية «مودة» بقرى حياة كريمة فى "كفر الشيخ، سيدي سالم، الحامول، مطوبس، دسوق "، وفى إطار التعاون المشترك بين مؤسستى الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وضمن تحقيق رؤية الوزارة بتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمه مجتمعية.

ونظمت المبادرة بمركز شباب شنو بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وقدمتها الدكتورة لمياء لطفى أستاذ الاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة بجامعة كفر الشيخ، والدكتور سمير شمس الدين مدير عام تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية سابقآ، وذلك بإشراف المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نسمة عبد الحليم منسق المبادرة بمحافظة كفر الشيخ، و ويقدم برنامج "موده" بكفر الشيخ عدد 27 فاعلية بواقع " 9 " ندوات ودورات تدريبيه للمقبلين علي الزواج و عدد 9 حملة توعيه بالمراكز الخمس، وذلك بقرى حياة كريمة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك حفاظا على صحة وسلامة كافة المواطنين؛ خوفا من إصابتهم بهذا الفيروس القاتل والعمل على مواجهته والقضاء عليه.