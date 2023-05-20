كييف تعلن أن زيلينسكى سيلتقى بايدن فى الأيام المقبلة

أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، عن لقاء مرتقب بين الرئيس الأوكراني ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وأوضح أندريه يرماك، خلال تصريحات متلفزة اليوم، أن زيلينسكي سيلتقي بايدن في الأيام المقبلة خلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، وقال يرماك إن الرئيسين سيناقشان سلسلة من القضايا من بينها التحالف الدولي لتسليم طائرات مقاتلة.

وشدد على أن التحالف سيمكن أوكرانيا ، في القريب العاجل ، من الحصول على كل ما تحتاجه لحماية مجالها الجوي ومدنها ومواطنيها.