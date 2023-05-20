السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كييف تعلن أن زيلينسكى سيلتقى بايدن فى الأيام المقبلة

زيلينسكي وبايدن
زيلينسكي وبايدن

أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، عن لقاء مرتقب بين الرئيس الأوكراني ونظيره الأمريكي جو بايدن.

 

وأوضح أندريه يرماك، خلال تصريحات متلفزة اليوم، أن زيلينسكي سيلتقي بايدن في الأيام المقبلة خلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، وقال يرماك إن الرئيسين سيناقشان سلسلة من القضايا من بينها التحالف الدولي لتسليم طائرات مقاتلة.

 

وشدد على أن التحالف سيمكن أوكرانيا ، في القريب العاجل ، من الحصول على كل ما تحتاجه لحماية مجالها الجوي ومدنها ومواطنيها.

أوكرانيا الرئيس الأوكراني روسيا زيلينسكي بايدن

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

أسوشتيد برس: جولة زيلينسكى تسلط الضوء على عزلة بوتين الصارخة

160 طالبة من فراشات البيت الروسى يتألقن على مسرح أوبرا الإسكندرية

اللواء سيف الإسلام عبد البارى: الهوية المصرية تتعرض لهجمات شرسة ومحاولات لطمسها

بغداد: مقتل أكثر من 100 عنصر من داعش

مصطفى كامل يعلن خوضه الانتخابات المقبلة دون قائمة ويكشف أسرار الفترة الماضية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى