جمهور الأهلي بالمقاهي يحتفل بالتقدم على الترجي ويتمنى مقابلة الوداد في النهائي

سيطرت حالة من الزحام الكبير على مقاهي منطقة وسط البلد، بسبب مشاهدة مباراة العودة بالدور قبل النهائي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تجمع فريقي الأهلي المصري، والترجي التونسي، والتي تقام علي ستاد القاهرة الدولي، بعدما انتهي لقاء الذهاب بفوز الشياطين الحمر، بنتيجة 3-0، أحرزهم اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو هدفين، ومحمود عبدالمنعم كهربا هدفاً.

ودخل الأهلي اللقاء بأعصاب هادئة، بعد النتيجة الجيدة في مباراة الذهاب، وأيضاً يترقب الفائز من لقاء الغد الذي يقام بجنوب افريقيا، ويجمع بين فريقي صن داونز الجنوب إفريقي، والوداد المغربي، وبالحديث مع بعض مشجعي القلعة الحمراء على المقهي ويدعي محمد خالد، قال: “طبعاً الحمد لله علي نتيجة لقاء الذهاب، التي اثلجت صدورنا جميعاً، ونتمني ان يحقق الوداد المغربي غدًا الفوز علي صن داونز حتي نقابله في النهائي، أفضل من مقابلة الفريق الجنوب إفريقي”.

واتفق معه في نفس الرأي مشجع آخر يدعي طاهر، حيث قال " سعيد جداً بمستوى الأهلي في البطولة الإفريقية، خاصة بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج لدور المجموعات، وطبعاً نشكر لاعب الهلال السوداني أشهر الطاهر على إضاعته لركلة الجزاء أمام الفريق الجنوب إفريقي، وفي النهاية سعيد جداً بتقدم الأهلي في لقاء العودة بهدف النجم حسين الشحات، وأتمنى مواصلة الانتصارات في المباراة النهائية.