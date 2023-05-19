الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة فتاة إثر حادث أثناء عبور شريط السكة الحديد فى أسوان

إصابة فتاة
إصابة فتاة

أصيبت فتاة إثر حادث قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقرية سلوا بحري بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بتعرض فتاة للإصابة إثر حادث قطار، بقرية سلوا بحري التابعة لدائرة المركز. 

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المصابة إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها.

وانتقل رجال المباحث بمركز شرطة كوم أمبو إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن الفتاة تدعى الزهراء فتح الله محمد، تبلغ من العمر 20 سنة، وإصابتها كسر بالذراع الأيمن، وخدوش بالوجه، وتم نقلها إلى المستشفى للعرض على الفريق الطبي وإجراء الكشف والفحوصات اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

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