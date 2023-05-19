غدًا.. طلاب الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحاني الجبر والكمبيوتر

يواصل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، غدًا السبت، لليوم الثالث أداء امتحانانت الشهادة الإعدادية، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي الجبر والاحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد أيمن موسي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على رؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارت التعليمية الـ33 ، ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي "2022- 2023"، بالإلتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والعمل دائما على إزالة أى صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم.

كما شدد موسي، على ضرورة عدم اصطحاب المحمول لكل من الطالب والمعلم، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.

وقام مدير المديرية، بالتنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، بتصحيح أوراق الإجابات في نفس يوم الامتحان، مع تحرى الدقة في التصحيح حتى يأخد كل طالب حقه، مشدداً على مراجعة أوراق إجابات الطلبة الأوائل للشهادة الإعدادية وتوقيع الموجة الأول عليها قبل تسليمها للمديرية لمراجعتها .

كما طالب مدير المديرية، بضرورة الإنتهاء من رصد الدرجات أولاً بأول والمراجعة الدقيقة، وسرعة إرسال النتيجة عقب الإنتهاء منها، وتحري الدقة فى رصد الدرجات وعدم إعلان النتيجة إلا بعد وصول الفاكس الخاص ببدء إعلانها من المديرية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة

المواد المتبقيه من جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة:

-السبت 20-5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

-الأحد 21-5: اللغة الأجنبية

-الإثنين 22-5: الهندسة، التربية الفنية

-الثلاثاء 23-5: العلوم

جدير بالذكر ، انه انطلقت اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، لطلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة القاهرة، بداية من اليوم الأربعاء وتستمر لمدة اسبوع، حتى يوم الثلاثاء المقبل.