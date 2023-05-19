أمين عام الجامعة العربية: عودة سوريا شأن عربى داخلى

أعلن السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، أن عودة سوريا شأن عربي داخلي، مشيرًا إلى أنه يجب العمل بمعزل عن رؤية القوى الخارجية بشأن عودة سوريا.

وأضاف أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط: عازمون على حل مشكلات الدول العربية بأن حل مشكلات الدول العربية بأنفسنا.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن القضية الفلسطينية كانت في مقدمة القضايا التي ناقشتها قمة جدة، لافتاً الى أن العرب عازمون على العمل لحل الأزمات التي تشهدها منطقتنا.



وتابع أن عودة سوريا يعني انخراطاً عربياً أكبر في حل الأزمة السورية، كما ان اجتماعات القمة كانت سلسة وصدرت عنها قرارات هامة.

وانطلقت من مدينة جدة في وقت سابق من اليوم الجمعة، القمة العربية الـ32 التي تحتضنها المملكة العربية السعودية، بحضور سوريا لأول مرة منذ 12 عامًا، مدفوعة بزخم كبير من إعادة ترتيب المشهد العربي والإقليمي، مع التركيز على ملفات الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصاعد حدة النزاع في السودان، وبحث سبل الاستقرار والنهوض بالبلدان التي أنهكتها الحروب مثل اليمن وليبيا.

وقال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية اسماعيل صبري، إنه مع التحولات السياسية والأمنية التي تحدث حاليا في الشرق الأوسط، والتي قد لا تكون معالمها النهائية قد تبلورت بعد بالدرجة الكافية من الوضوح والتحديد، وإن كانت مؤشراتها ومقدماتها تنم عن طبيعة المسارات التي يمكن أن تتحرك هذه التحولات الجدبدة فيها.

وأضاف بقوله: “أتصور أنه يجب الشروع في بلورة استراتيجية جديدة للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط تنبني في أساسها على إعادة تقييم طبيعة ومستوى الأخطار التي تشكل تهديدا حقيقيا لأمن هذه المنطقة من العالم، بعيدًا عن الافتعال والمبالغة التي غلبت على هذه التقييمات في الفترة الماضية، من حيث تركيزها على تصوير التهديد العسكري الإيراني والبرنامج النووي الإيراني، وليس التهديد العسكري الإسرائيلي والبرنامج النووي الإسرائيلي الذي يتفوق على نظيره الإيراني عشرات المرات كمًا وكيفًا”.

