الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق أسيوط

اسعاف
اسعاف

وقع حادث مروري على طريق أسيوط الصحراوي، إثر انقلاب سيارة ملاكي، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 5 أشخاص بينهم سيدة متوفية.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المتوفية لمشرحة المستشفى، بينما تم نقل المصابين الأربعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وبينهم مصابين حالتهم حرجة.

وقامت رجال الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات مرورية وأوناش لإزالة أثار الحادث، وتسيير حركة المرور.

تلقت الخدمات المرورية المعينة بطريق أسيوط الصحراوي إخطارا بوقوع حادث  حادث انقلاب سيارة ملاكي، أمام بنزينة على طريق أسيوط الغربي، إتجاه القاهرة، بنطاق محافظة الفيوم ووجود عدد من المصابين .

تبين من المعاينات والتحريات، مصرع سيدة وتدعي سلمى سالم عطية عبد الجيد، 48 سنة، توفيت إثر إصابتها باشتباه كسور بالجمجمة ونزيف في المخ.

كما كشفت الفحص عن إصابة 4 آخرين وجميعهم من أسرة واحدة ومقيمين بمركز طامية بمحافظة الفيوم والمصابين هم ماهر عبود عبد الله، 55 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج في المخ وكدمات وسحجات بالجسم وعبد الله أحمد عبد الله عبد الله، 27 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج في المخ، وكسور بالفخذ الأيمن وسمير أحمد عبدالله عبد الله، 22 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعضد الأيمن، وخلع بمفصل الفخذ الأيمن وإصابة بالعمود الفقري وملك أحمد عبد الله عبد الله، 14 سنة، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم.

وتم نقل المصابين الأول والثاني والثالث إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

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