إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين أعلى دائرى بنى سويف

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، فى حادث تصادم وقع بين سيارتين “ربع نقل” أمام منشأة الروضة أعلى الطريق الدائرى بمدينة بنى سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل على الطريق الدائري بمدينة بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية إلى موقع الواقعة، وتبين أن المصابين وهم عبد الرحمن ناصر سيد 22 مصاباً باشتباه كسر بالفخد الأيسر وسحجات وكدمات، وأشرف سيد صادق 40 سنة سائق مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج ، شريف أشرف سيد 12 سنة، طالب مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقامت إدارة مرور بني سويف برفع آثار الحادث.