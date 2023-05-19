وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الأمريكي سبل تعزيز التعاون فى مجالات الرقمنة

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع ماريسا لاجو نائب وزير التجارة الامريكية لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة فى عدد من المجالات؛ أبرزها: التحول الرقمى، وبناء القدرات الرقمية، ومراكز البيانات، والتعهيد، والخدمات البريدية.



جاء ذلك عقب اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة؛ بحضور الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، و ماريسا لاجو نائبة وزير التجارة الامريكية، وجون ديروشر القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والسفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات التابعة، وعدد من رؤساء وممثلى الشركات العالمية العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحث الجانبان تبادل الخبرات فى مجالات الجيل الرابع للصناعة 4.0، والجوانب التنظيمية المتعلقة بالتقنيات الحديثة، كما تم مناقشة فرص جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأمريكية للاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون التقنى والعلمى مع مراكز البحث والتطوير الامريكية فى مشروعات الذكاء الاصطناعى.

كما قام الدكتور عمرو طلعت بإجراء حوار مفتوح مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة. حيث أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه جارى العمل على اصدار قانون تصنيف البيانات، و"سياسة السحابة الحوسبية أولاً"؛ موضحا أنه سيتم عقد مناقشات وحوارات مجتمعية مع الشركات ومنظمات المجتمع المدنى لضمان الوصول إلى صيغة تحقق المصلحة العامة.

