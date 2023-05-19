ممثل السودان بـ"قمة جدة": العفو عن المتمردين لو وضعوا السلاح

قال دفع الله الحاج علي، وكيل وزارة الخارجية والمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، إن القوات المسلحة السودانية استشعارًا لمسئولياتها تجاه الشعب السوداني قبلت مبادرة الهدنة التي تقدمت بها السعودية والولايات المتحدة.

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الـ32 المنعقدة بجدة، أن حكومة السودان ليست داعية حرب لكنها فرضت عليها، مردفًا: "لو جنحت القوات المتمردة للسلم سنجنح لهم، لو وضعوا السلاح سيتم العفو عنهم، والقوات المسلحة السودانية مشرعة لدمجهم إن رغبوا، لكن أؤكد أن القوات المسلحة السودانية، التي عرفت عنها كفاءة وشجاعة، قادرة على هزيمة المتمردين ولا مجال للتشكيك في ذلك".