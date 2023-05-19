تفاصيل رسالة بوتين إلى القادة العرب المشاركين فى القمة العربية الـ32

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة إلى القادة العرب المشاركين في القمة العربية الـ32 المنعقدة بجدة، وفقا لنبأ عاجل أذاعته قناة «القاهرة» الإخبارية.

وأكد الرئيس الروسي في رسالته للقادة العرب اهتمام روسيا بتطوير علاقاتها مع الدول العربية لمواجهة التحديات بشكل فعال أكثر.

كما أكد عزمه على مواصلة دعم الجهود الجماعية لحل أزمات كل من اليمن وسوريا والسودان وليبيا مع احترام سيادة كل من هذه الدول.

وشدد بوتين على استعداده لتقديم كل ما هو مطلوب لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس المبادرة العربية.