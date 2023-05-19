الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا: لدينا فرصة رائعة لحسم لقب «بريميرليج» على ملعبنا

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

شدد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على أهمية المباراة التي ستجمع فريقه أمام تشيلسي، كونها التي ستحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لصالح الفريق.

ويستقبل مانشستر سيتي، ضيفه تشيلسي، على ملعب (الاتحاد)، في السادسة من مساء الأحد المقبل، في إطار الجولة السابعة والثلاثين من “بريميرليج”.

ويحتاج الفريق السماوي، لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث، من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه، وذلك للمرة التاسعة في تاريخه.

وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "كل لاعبي التنس يقولون إن الإرسال للفوز ببطولة ويمبلدون هو الأصعب. يوم الأحد، المباراة بين أيدينا للفوز بأهم مسابقة".

وأضاف: "بالطبع نحن راضون عن التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. إنه بلا توقف. الآن القادم أصعب".

وتابع: "نحن محظوظون لأن لدينا فرصة لحسم اللقب في ملعبنا مع جماهيرنا. علينا أن نستغل هذا الأمر".

وواصل المدرب الإسباني: "أتذكر أننا كنا نتقدم على مانشستر يونايتد 2-0 في الشوط الأول وخسرنا 3-2. وتقدم أستون فيلا علينا 2-0 في اليوم الأخير من الموسم الماضي قبل أن نعدل النتيجة.. علينا إنهاء المهمة يوم الأحد . "

وأكد جوارديولا: "لن نسمح بتشتيت انتباهنا. سنركز على كل مباراة حتى نهاية الموسم حتى ننهي المسابقة بشكل جيد".

ويحتل مانشستر سيتي، صدارة ترتيب “بريميرليج” برصيد 85 نقطة، بفارق 4 نقاط، عن أرسنال، صاحب المركز الثاني، مع العلم أن "السيتي" لديه مباراة مؤجلة مع برايتون، من الجولة الـ 32، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل. 

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