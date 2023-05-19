الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى بقمة جدة تعكس الرؤية المصرية وسياساتها الخارجية

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي

ثمَّن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات القمة العربية في دورتها الـ٣٢ بجدة بالسعودية، واصفًا إياها بالتاريخية التي تعكس الرؤية المصرية وسياساتها الخارجية تجاه التعامل مع قضايا وأزمات المنطقة بشكل متوازن يحقق آمال الشعوب في العيش تحت ظلال الاستقرار والأمان وتوفير أجواء حقوقية يحيا فيها كل إنسان بكامل حقوقه وواجباته.

وأضاف الجندي، في بيانٍ له، أن الرئيس السيسي حرص على التطرق لخطورة تطور الأوضاع بالسودان الشقيق، وضرورة التكاتف لتهدئة الأوضاع والتشديد على كل الأطراف في السودان بضرورة اللجوء لمائدة التفاوض والحوار من أجل الوصول لحلول سلمية سياسية تسهم في تهدئة الأوضاع والحفاظ على حق الشعب السوداني في العيش تحت نظام يؤمن بالمؤسسات الوطنية الموحدة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس السيسي، بعث بالعديد من الرسائل للقادة العرب بضرورة تحقيق التكامل السياسي وتحمل مسئولياتهم تجاه قضايا المنطقة وضرورة التكاتف وتوحيد جهود التهدئة في كل الأزمات المحيطة من أجل إعلاء قيم العمل العربي وتوحيد آليات الجهود المتبعة لإنهاء الصراعات ومجابهة الأزمات الاقتصادية والأمنية المحيطة.

ولفت النائب، إلى أن القمة العربية وضعت على طاولتها العديد من الملفات المهمة التي تتطلب بالتأكيد توحيد الجهود العربية والمضي معًا نحو دحر أي خلافات لمجابهة الظروف الاقتصادية العصيبة التي تتطلب توسيع مزيد من الشراكات وفتح باب التبادل في مختلف المجالات.

الهيئة العليا لحزب الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي السعودية الشعب السوداني المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ

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