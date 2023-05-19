الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

المحجوب لـ"الدستور": العرب يعتبرون مصر الشقيقة الكبرى التي تعمل على رأب الصدع

اللواء خالد المحجوب
اللواء خالد المحجوب

انطلقت الجلسة الافتتاحية للقمة العربية على مستوى القادة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من القادة والرؤساء، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد عدد من الباحثين والمراقبين الدوليين، أهمية الحضور المصري في القمة العربية، ودور مصر الفعال في المنطقة، وحلحلة الأزمات والخلافات في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎، لا يختلف اثنان على صعوبة المرحلة التي تمر بها المنطقة التي تزايد اهتمام العالم بها كمنطقة متصارع عليها خصوصًا بعد التطورات الأخيرة فيما يعرف بالربيع العربي وماننج عنه من تغيرات والحرب الروسية الأوكرانية وهو ما جعلها على صفيح ساخن ينذر بخطر الفوضى وزاد الأمر صعوبة التدخلات الدولية المتضاربة المصالح.

وأضاف المحجوب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، وسط هذا كان العمل الدؤوب الذي تقوم به مصر عبر قيادتها ذو أهمية خاصة حقق لا شك الكثير من الإنجازات رغم الصعوبة التي عليها الوضع العام من صراعات مسلحة وفوضى أمنية خطرها يؤثر لا شك على الأمن القومي للمنطقة والذي تشكل مصر الجزء الأهم فيه باعتبار أن حدود مصر البرية تطل مباشرة على هذا الخرق من عدم الاستقرار.

وأشار المحجوب إلى أن العرب يعتبرون مصر الشقيقة الكبرى التي دائمًا ما تعمل على رأب الصدع وحلحلة المشاكل وتفويت الفرصة على المتربصين بنا.

توافد الزعماء والقادة العرب لمقر انعقاد القمة العربية بجدة

وتوافد عدد من قادة الدول العربية، اليوم، إلى مقر انعقاد القمة العربية الـ32 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

ووصل إلى المملكة كل من: العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، كما وصل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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