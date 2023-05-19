مطبخ الأطفال.. جديد "8 الصبح" على dmc للتوعية بالتغذية الصحية لأبنائنا

بدأ برنامج 8 الصبح على شاشة قناة dmc في عرض فقرة جديدة ضمن خطة واسعة لتطوير مضمون ومحتوى البرنامج بما يتناسب مع طبيعة جمهور البرامج الصباحية بشكل أكبر .

الفقرة الجديدة وهي من تقديم مذيعة البرنامج داليا أشرف؛ عبارة عن تحضير وجبات ومشروبات صحية للأطفال بدون أي مواد صناعية ضارة؛ وذلك بشكل عملي داخل استديو 8 الصبح وطرق إعدادها في المنزل بشكل بسيط وبتكاليف اقتصادية.

والجديد أن الأطفال أنفسهم يشاركون في إعداد تلك الوجبات على الهواء مباشرة.

يذكر أن برنامج 8 الصبح يذاع يومياً على شاشة dmc من الساعة الثامنة حتى العاشرة، البرنامج من تقديم المذيعات أية جمال الدين وأسماء يوسف وهبة ماهر وداليا أشرف ورحمة خالد، إخراج محمد مصطفى أحمد أبو كيلة، ويرأس تحريره أحمد عبدالعظيم.