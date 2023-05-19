التعليم: الاعتداد بجميع المحاولات لمادة "Arabic O.l" للعام الدراسي 2022/ 2023

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه نظرًا لما أُثير حول طلاب الشهادة البريطانية بشأن مادة Arabic O.l الحالية لـ"كامبريدج"، تنوه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصًا منها على مصلحة أبنائها الطلاب الذين سجلوا هذه المادة أنه سيتم الاعتداد بكافة المحاولات التي تمت للعام الدراسي 2022-2023 ومن بينها دور نوفمبر لهذا العام ولجميع الصفوف (العاشر/الحادي عشر/الثاني عشر).

وأكدت الوزارة أنها تعد آخر محاولة للاعتداد بتلك المادة حتي يتم البت في الأمر من قبل الوزارة، وقد تم مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بذلك.