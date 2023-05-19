مفوضية الاتحاد الإفريقى: لا يمكن حل الأزمة فى السودان بالطرق العسكرية

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، اليوم الجمعة، إن الحرب الروسية الأوكرانية تهدد مصادر الطاقة والأمن الغذائي العالمي.

وأضاف "فقي" في كلمته خلال القمة العربية المنعقدة حاليًا في مدينة جدة السعودية، أن الجميع يمر بظروف دولية دقيقة.

ورحب بجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في وقف إطلاق النار في السودان.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أنه لا يمكن حل الأزمة في السودان بالطرق العسكرية.

وشدد فقي على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لحل الأزمات التي تواجهها المنطقة.

صورة تذكارية للقادة العرب مع ولي العهد السعودي قبيل انطلاق القمة العربية

وانطلقت قبل قليل، أعمال القمة العربية الـ32، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والملوك والرؤساء العرب، فيما يشارك الرئيس السوري، بشار الأسد، للمرة الأولى بعد غياب 12 عامًا، فضلًا عن مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.