لو فاتك التريند| وفاة شقيقة الفنانة آثار الحكيم.. أرقام قياسية جديدة في انتظار محمد صلاح غدًا

تنوعت الأخبار الأكثر تداولًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي تصدرت “الترند” على مدار الساعات القليلة الماضية، ومنها أخبار فنية ورياضية.

وفى هذا السياق ينشر “الدستور” نشرة أخبار لو فاتك التريند..

وفاة شقيقة الفنانة آثار الحكيم

أعلن عمر جودت، نجل الفنانة آثار الحكيم، عن وفاة خالته، وذلك عبر خاصية «استوري» عبر حسابه على «إنستجرام».

وكتب عمر جودت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى خالتي الغالية أميمة عبدالحكيم كنان نسألكم الدعاء والفاتحة».

لمعرفة تفاصيل الخبر أضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4399557

الضأن بـ230 جنيها.. أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة

استقرت أسعار اللحوم البلدي في السوق اليوم الجمعة، حيث سجل سعر كيلو لحم الكندوز بين 300 و330 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الضأن بين 230 و350 جنيهًا، فيما سجل كيلو اللحم الجملي بين 200 و250 جنيهًا.

لمعرفة تفاصيل الاسعار أضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4399481

السيطرة على حريق مركب نيلي في الزمالك

شب حريق بمركب شهير في منطقة الزمالك بالقاهرة، قبل قليل، وهرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مركب نيلي بمحافظة القاهرة، وتم دفع عربات الإطفاء من قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4399634

أرقام قياسية جديدة.. ماذا ينتظر محمد صلاح في مباراة أستون فيلا غدا؟

يستعد فريق ليفربول لمواجهة أستون فيلا، في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقام مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي، غدًا السبت، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد رود.

وتعرض مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.



لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4399563