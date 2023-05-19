أرقام قياسية جديدة.. ماذا ينتظر محمد صلاح في مباراة أستون فيلا غدا؟

يستعد فريق ليفربول لمواجهة أستون فيلا، في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

- موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي، غدًا السبت، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد رود.

وتعرض مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

ويأمل ليفربول في تحقيق انتصاره الثامن على التوالي في الدوري الإنجليزي، آملًا في المحافظة على آماله الضئيلة في التأهل لدوري أبطال أوروبا، باحتلال المركز الرابع في "بريميرليج".

ويسعى محمد صلاح هو الآخر، للاستمرار في أدائه المميز مع الفريق آخر المباريات، لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، بعد أن صنع 3 أهداف في انتصار فريقه على ليستر سيتي، في الجولة الماضية.

ويستهدف "صلاح" تحقيق عدد من الأرقام القياسية، وفي هذا التقرير، نستعرض: ماذا ينتظر محمد صلاح أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي؟

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي؟

– حال تسجيل محمد صلاح هدفًا، سيرفع رصيده من الأهداف إلى 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ ليفربول، يسجل ذلك العدد من الأهداف على الأقل، في 3 مواسم متتالية بالمسابقة، بعد روجر هانت، حيث سجل “مو” أكثر من 20 هدفًا في الموسمين الماضيين.

– صلاح يأمل في أن يسجل هدفه رقم 20 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، للموسم الخامس في 6 مواسم فقط لعبها بقميص “الريدز”، وكان الاستثناء عندما سجل 19 هدفًا في موسم 2019-2020.

– حال تسجيل محمد صلاح هدفا على الأقل، سيصبح اللاعب الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي “بريميرليج”، الذي يسجل 20 هدفًا ويصنع 10 أهداف على الأقل، في 3 مواسم مختلفة، حيث حقق ذلك الإنجاز في موسمي 2017-2018، 2021-2022، وفي الموسم الحالي سجل 19 هدفًا وصنع 10 آخرين.

يُذكر أن صلاح يتساوى مع الفرنسي تييري هنري أسطورة أرسنال، كونهما اللاعبين الوحيدين الذين استطاعا تسجيل 20 هدفًا وصناعة 10 على الأقل، في موسمين مختلفين ببطولة “بريميرليج”، حيث حقق هنري ذلك الإنجاز موسمي 2002-2003، 2004-2005