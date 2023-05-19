تعديل مواعيد مباراتين لـ ريال مدريد بالدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، اليوم الجمعة، إجراء بعض التعديلات على جداول مباريات الجولات المقبلة للمسابقة موسم 2022-2023.

وتأتي تعديلات رابطة الدوري الإسباني، بسبب تأهل إشبيلية إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، حيث سيواجه روما الإيطالي، يوم الأربعاء 31 مايو، في العاصمة الرومانية بودابست.

وتأهل إشبيلية إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعد فوزه على يوفنتوس الإيطالي بهدفين مقابل هدف في إياب دور نصف النهائي، بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

التعديلات مرتبطة بإشبيلية، وكذلك ريال مدريد، حيث تم تغيير موعد مباراتين للأخير، بسبب لعبه أمام الفريق الأندلسي المتأهل لنهائي الدوري الأوروبي، في الجولة السابعة والثلاثين للمسابقة.

وقررت رابطة الدوري الإسباني، نقل موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فايكانو، من يوم الخميس 25 مايو إلى الأربعاء 24 مايو.

تعديل موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فايكانو، جاء بسبب تبكير موعد مباراة الفريق المدريدي أمام إشبيلية، حيث تقرر إقامة المباراة في تمام الثامنة مساءً يوم السبت 27 مايو، بدلًا من الأحد 28 من الشهر ذاته، لمنح الفريق الأندلسي راحة إضافية قبل مواجهة روما في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وحسم فريق برشلونة لقب بطولة الدوري الإسباني لصالحه، للمرة السابعة والعشرين في تاريخه، بعد فوزه في الجولة الماضية على إسبانيول، بأربعة أهداف مقابل هدفين.