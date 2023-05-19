البرهان يكلف "مالك عقار" بمهام نائب رئيس مجلس السيادة

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، مرسوماً دستوريا قضى بتكليف "مالك عقار" بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي اعتبارا من اليوم.

جاء هذا وفقا لما نشرته القوات المسلحة السودانية في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل قليل.

ووجه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع هذا المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.

من هو مالك عقار نائب السيادة السوداني الجديد؟

مالك عقار هو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال منذ فبراير2011.

وهو عضو المجلس السيادي السوداين منذ مارس 2021.

تولي منصب رئيس الجبهة الثورية السودانية، كما شغل منصب محافظ والية النيل الأزرق.

البرهان يعفي "حميدتي" من منصبه

وفى وقت سابق من اليوم، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مرسوماً دستوريا قضى بإعفاء نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" من منصبه اعتباراً من اليوم.

جاء هذا وفقا لما نشرته القوات المسلحة السودانية، في بيان لها قبل قليل، نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووجه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع هذا المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.