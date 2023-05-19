الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو دياب يخطف الأنظار بإطلالته الشبابية في أكبر حفل بالكويت

عمرو دياب
عمرو دياب

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في مسرح أرينا الكويت وسط حضور جماهيري غفير.

وشهدت العاصمة الكويتية أجواء وترتيبات أمنية خاصة قبل الحفل، حيث أعلن منظموه نفاذ جميع التذاكر منذ أيام، ونظرا للإقبال الكبير تم تخصيص مساحة إضافية من ساحة المسرح وفتح باب الحجز لأعداد أكبر من الجمهور.

وصعد عمرو دياب للمسرح وسط تفاعل وحماس جماهيري كبير، حيث احتشد الآلاف من محبيه قبل انطلاق الحفل بساعات قاموا خلالها بترديد أغانيه في انتظار ظهور نجمهم الكبير.

وكعادته ظهر عمرو دياب على أنغام أغنية "يا أنا يا لأ" التي رددها مع الجمهور، ثم قدم فاصلا من أشهر أغنياته مثل “ده لو اتساب، بحبه، وياه، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، وإنت الحظ” التي حرص الجمهور الكويتي على غنائها للهضبة.

وتابع عمرو دياب فقرات حفلته حيث غنى قمرين، راجع، يتعلموا، قدام مرايتها، شكرا من هنا لبكره، هتتدلع، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني القديمة التي طلبها جمهوره.

وخطف عمرو دياب أنظار الجمهور بإطلالته الشبابية المميزة، حيث ارتدى تي شيرت أصفر اللون وبنطلون جينز سماوي، ونالت هذه الإطلالة إعجاب الجمهور الذي سارع بالتقاط الصور له وكتابة تغريدات الإعجاب عبر موقع تويتر.

وكانت وسائل الإعلام الكويتية قد أبدت اهتماما كبيرا بالحفل الذي يعد الأضخم هذا الصيف في الكويت، خاصة وأن الحضور الجماهيري كان الأكبر لأي فنان عربي في الكويت على مدار السنوات الأخيرة.

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