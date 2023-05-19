الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توافد 7500 سائح عبر ميناء بورسعيد السياحى

اليخت السياحي
اليخت السياحي

حقق ميناء بورسعيد السياحي، التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أرقامًا قياسية للرحلات البحرية وزيادة كبيرة فى عدد الزوار على التوالى فى الموسم السياحى الماضى 2021-2022، باستقبال ما يقرب من 14000 راكب وطاقم، على متن 21 يختًا وسفينة، من بينها "كريستال السماوية" في إطار سياحة اليوم الواحد بواقع 4 رحلات منتظمة، و"فايكينج ستار"، و"كوستا دياديما" و"فاريتى فوايجير" و"إيجن أوديسي" و"سيلفر سبريت"
و"ستار كليبر"، واليخوت "إكسبلورر، تانوشا، أميرلاد أزورا، أرتانيا، مونت، أميرا، ليون".

كما حقق أداء ميناء بورسعيد السياحي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام 2023، ويستأنف الميناء فى استقبال السفن السياحية اعتبارًا من شهر يناير بالعام الجارى حتى منتصف مايو 2023، واستقطاب 9 سفن سياحية بواقع 7500 زائر من مختلف جنسيات العالم، كما سيشهد الموسم استقطاب سفن عديدة في أولى رحلاتها والذى يستمر حتى ديسمبر 2023.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتعظيم سياحة اليخوت، والسفن السياحية ذات الطراز العالي، وبرنامجها المتكامل لاستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تقدمه من كل الاستعدادات التامة، والدعم، للنهوض بالسياحة وإتاحة المزيد من التيسيرات، بما يسهم فى زيادة حركة السياحة الوافدة، وزيادة الدخل القومي.

اليخت السياحي
اليخت السياحي
اليخت السياحي
اليخت السياحي
اليخت السياحي
اليخت السياحي
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استعداد استقبال السفن الاستعدادات الاقتصادية لقناة السويس الدخل القومي الدولة المصر

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