رئيس "الرقابة الصحية" يتفقد 3 منشآت بأسوان استعدادا للتأمين الصحي الشامل

أجرى الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على رأس وفد من الهيئة، عدد من الجولات الميدانية بالمنشآت الصحية، خلال زيارته لمحافظة أسوان لمتابعة الاستعدادات لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل.

شملت الجولات الميدانية زيارة مستشفى أسوان التخصصي (مستشفى الصداقة) التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، حيث استقبل وفد الهيئة ورافقه خلال الجولة د. أشرف حماد، مدير المستشفى، ورؤساء الأقسام والمدير الطبي، وقاموا بتفقد قسم الطوارئ وآليات التعامل مع المرضى، وعدد من الأقسام الأخرى للوقوف على مدى استعداد المستشفى لتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية الصادرة عن الهيئة.

ووجه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى نزول فريق دعم المنشآت الصحية خلال هذا الشهر لتقديم كل الدعم الفني الممكن لتأهيل المستشفى للحصول على تسجيل واعتماد GAHAR.

كما قام وفد الهيئة بزيارة مستشفى أمراض الباطنة بجامعة أسوان، حيث استقبلهم الأستاذ دكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب بأسوان، والأستاذ دكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، وبحث الجانبان سبل التعاون مستقبلا والخطوات اللازمة لتأهيل الفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية وتدريبهم على تطبيق معايير جودة الرعاية الصحية GAHAR الصادرة عن الهيئة.

وأكد الدكتور أحمد طه أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تسجل وتعتمد المنشآت الصحية بجميع أنواعها، ومن جميع القطاعات: الحكومية، والجامعية، والخاصة، والعسكرية، والتابعة لقطاع الأعمال العام، والكيانات الكبرى، مشيرا إلى أن الحصول على تسجيل واعتماد الهيئة هو البوابة الرئيسية لتعاقد مع منظومة التامين الصحي الشامل.

وشملت الجولة الميدانية كذلك زيارة مؤسسة مجدي يعقوب لأبحاث وأمراض القلب بأسوان، الحاصلة على تسجيل الهيئة العامة الاعتماد والرقابة الصحية، واستقبل وفد الهيئة الدكتور عماد جمال، نائب المدير الطبي بالمؤسسة، والدكتور أحمد حداد، مدير الجودة، وعبد الحي محمود، مدير التمريض، حيث تم تفقد قسم الرعاية المركزة، وقسم الأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي على القلب، والرعاية المركزة للأطفال، والقسم الداخلي.

وبحث الجانبان عدد من الأهداف المشتركة والتصور العام لفرص التعاون بين الهيئة والمؤسسة خاصة في إطار عمل إدارة المؤسسة على الحصول على الاعتماد وتحويل المؤسسة إلى منشأة صحية خضراء صديقة للبيئة، وتم استعراض آليات التخلص من النفايات الخطرة داخل نطاق المنشأة باستخدام أحدث اجهزة الإعدام والفرم وكذلك برامج تقييم تجربة المرضى وبرامج وحدة التدريب والتعليم المستمر داخل المؤسسة.

يذكر أن معايير جودة الرعاية الصحية الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تضمن كفاءة الاستغلال الأمثل للموارد لتقليل الهدر وترشيد الاستهلاك، من خلال إدارة ومتابعة أداء سلاسل الإمداد للمنشأة الصحية، والقيام بعمل ما تستدعيه حالة المريض الصحية من عمليات وفحوصات طبية دون زيادة أو نقصان.