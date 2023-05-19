الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 غدا

رضا حجازي
رضا حجازي

تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية للعام الدراسي الجاري 2022-2023، غدا السبت.

ليؤدي الامتحانات 760 ألف طالب وطالبة، بكل النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام 2023 م، بالإضافة إلى 1788 طالبا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، في (2550) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وتبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27-5-2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8-6-2023، فيما سيتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9-6-2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 16-6-2023.

وكانت قد انتهت المديريات والإدارات التعليمية، من فرش وتجهيز استراحات المعلمين المشاركين في اعمال امتحانات الدبلومات الفنية، علي مستوي الجمهورية، والبالغ عددها 700 استراحة.

وتفقد سعيد عطية، مدير عام إدارة المستقبل التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مدرسة طه حسين للتعليم الأساسي، ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الإعدادية، لمتابعة استراحات المعلمين الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات.

كما تابع جاهزية الاستراحة وأن جميع أعمال الصيانة الخاصة بها تمت لاستقبال المشرفين لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٣/٢٠٢٢م.

وكانت قد استعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التي اتخذت لحسن سير الامتحانات هذا العام والتي تتضمن الإنتهاء من طباعة كافة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – مزدوج) والتكنولوجيا التطبيقية.

كما قامت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بإصدار التكاليف الخاصة بالمرشحين لوظيفتي (رئيس – مراقب أول) لجنة سير وعددهم (5100) عضو للدور الأول فقط، وتم تسليمها للجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات.

كما قامت لجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات بإعداد التكاليف الخاصة بالمشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (سير الامتحان – تقدير الدرجات) بإجمالي عدد (235255) عضو وسيتم تسليمها يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023.

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