الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الرئيس الأوكرانى يصل جدة للمشاركة فى القمة العربية

فولوديمير زيلنسكي
فولوديمير زيلنسكي

وصل، قبل قليل، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل.

وتنطلق أعمال القمة العربية الـ32، اليوم الجمعة، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والملوك والرؤساء العرب، فيما يشارك الرئيس السوري، بشار الأسد، للمرة الأولى بعد غياب 12 عامًا، فضلًا عن مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وتنعقد القمة العربية تحت شعار «التجديد والتغيير»، حيث يناقش القادة العرب 32 مشروع قرار من قبل وزراء الخارجية العرب، ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع في السودان والقضية الفلسطينية.

فولديمير زيلنيسكي الرئيس الأوكراني القمة العربية قمة جدة القاهرة الإخبارية

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