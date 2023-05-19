وزير الري يتفقد أعمال تطهير الترع والمصارف وحالة الكبارى بالجيزة

زار الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، محافظة الجيزة لمتابعة موقف المنظومة المائية بالمحافظة، وكان في استقباله اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والذي أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير.

وتفقد سويلم يرافقه اللواء راشد أعمال تطهيرات ترعة المنصورية الآخذة من نهاية ترعة الجيزة، وأعمال تطهير مصرف المحيط وفروعه، وكوبرى طريق هرم سقارة السياحى أعلى ترعة شبرامنت، وموقع أعمال تطوير مصرف المحيط الممولة من محافظة الجيزة، بالإضافة لمتابعة حالة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف، والاطمئنان على استقرار الجسور وقدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترة أقصى الإحتياجات المقبلة.

ووجه الدكتور سويلم خلال الزيارة بقيام الإدارة المركزية لصيانة الترع بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقاهرة والجيزة لمراجعة موقف خطة التطهيرات وما تم تنفيذه علي الطبيعة وفقا لما تم إقراره بالخطة، وعمل اللازم نحو سرعة الانتهاء من تطهيرات جميع الترع وفروعها لإيصال المياه للمنتفعين، مع البدء بتطهير فرع ٦ سقارة فورا ومتابعة وصول المياه للمنتفعين عليه.

كما وجه بقيام هيئة الصرف بمراجعة الموقف التنفيذي لخطة تطهيرات المصارف بالمحافظة وسرعة تطهير مصرف المحيط وفروعه، مع قيام التفتيش الفني بالوزارة بمراجعة ملفات عمليات تطهير ترعة فرع ٦ سقارة ومصرف المحيط والمصارف الفرعية عليه والإفادة خلال إسبوع من تاريخه.

كما وجه بقيام مصلحة الري بسرعة الإفادة عن الموقف التنفيذي لتجربة التبطين علي ترعة شبرامنت، مع عمل الإجراءات اللازمة حيال تجهيز الموقع تمهيدا للتنفيذ.

وفيما يخص كوبرى طريق هرم سقارة السياحي، وجه الدكتور سويلم بقيام معهد بحوث الإنشاءات بإعداد تقرير الجسات وعمل تصميمات كوبري مدخل سقارة على ترعة شبرامنت خلال أسبوع من تاريخه، تمهيدا لبدء أعمال الطرح والتنفيذ خلال أسرع وقت ممكن لخدمة الأنشطة السياحية بالمنطقة.

كما وجه بقيام التفتيش الفني بالوزارة بإعادة فحص موقف جميع كباري المشاه والسيارات على مصرف المحيط للإطمئنان على حالتها، وإعداد تقرير شامل (فني - إجرائي) عنها وماتم اتخاذه من إجراءات حيالها خلال أسبوع من تاريخه.

وأكد الوزير على ضرورة مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.