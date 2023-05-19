البرهان يعفى "حميدتى" من منصبه

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، مرسوماً دستوريا قضى بإعفاء نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” من منصبه اعتباراً من اليوم.

جاء هذا وفقا لما نشرته القوات المسلحة السودانية، في بيان لها قبل قليل، نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووجه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع هذا المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.

الخارجية السودانية تبلغ حكومة جنوب السودان احتجاجها على زيارة مستشار حميدتى لجوبا

والخميس، أبلغت وزارة الخارجية السودانية، حكومة جنوب السودان احتجاجها على زيارة مستشار حميدتي لجوبا.

كان قد زار مستشار حميدتي يوسف عزت، الأربعاء، جوبا من أجل مقابلة رئيس جنوب السودان سلفاكير لمناقشة تداعيات الأزمة السودانية.

وعلى الرغم من التوقيع على اتفاق "جدة" للهدنة، لا تزال الحرب مستمرة بين القوات ميدانيا في الخرطوم والمدن المجاورة، زاعما أن ذلك يظهر رغبة الجيش في استرداد مواقع تسيطر عليها قوات الدعم منذ اندلاع الحرب.

ويأتي ذلك بعد زيارة مستشار حميدتي إلى جوبا في وقت سابق من الشهر الجاري وذلك بعد طلب رسمي من الرئيس كير، حسبما أفاد دينق داو، وزير خارجية جنوب السودان المكلف، ولفت إلى أن سلفاكير، دعا جميع الأطراف إلى احترام وقف اتفاق إطلاق النار، وإنه عبر عن قلقه للأوضاع الإنسانية للمواطنين في الخرطوم وخاصة المرافق الصحية.

وكان قد ناشد الأطراف لإجراء حوار حقيقي لوقف الحرب، وأجرى اتصالات مع دول الجوار للعب دور مهم في عملية وقف الحرب في الخرطوم".

وتصاعدت حدة التوترات في السودان والاقتتال العنيف بين قائد القوات المسلحة في السودان عبدالفتاح البرهان و قوات الرد السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، بعدما اندلعت الاشتباكات بين طرفي النزاع في 15 أبريل الماضي قرب قاعدة عسكرية في مدينة مروي والعاصمة الخرطوم، ومنذ ذلك الحين وتشهد العاصمة السودانية العديد من الكوارث والأزمات الإنسانية والغذائية والصحية.