مرسى علم يستقبل 118 رحلة طيران من 10 دول أوروبية خلال أسبوع

يستعد مطار مرسى علم الدولي وفنادق المدينة الساحلية؛ لاستقبال 118 رحلة طيران دولية قادمة من المطارات الأوروبية، وعلى متنها 33 ألف سائح، بدايةً من غد السبت، وحتى الجمعة المقبلة، حسب جدول تشغيل لرحلات الطيران المعلنة بمطار مرسى علم الدولي، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وكشفت جداول التشغيل الأسبوعية للرحلات الوافدة لمطار مرسى علم، أن المطار يستقبل خلال الأسبوع الجاري بداية من السبت حتى الجمعة المقبلة، رحلات قادمة من 11 دولة أوروبية، يأتي على رأسها بين الأعلى وصولاً الألمان ثم السياح البولنديين ثم التشيك وكذلك الإيطاليين، كما تصل رحلات من سويسرا والنمسا وبلجيكا وغيرها من الدول.