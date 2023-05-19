إليسا تحيى حفلًا فنيًا فى جدة (صور)

أحيت الفنانة إليسا، مساء أمس، حفلًا فنيًا في المملكة العربية السعودية، بصحبة المطرب اللبناني آدم، وسط تفاعل الجمهور.

وقدّم آدم مجموعة من الأغاني بدأها بـ"حلوة يا بلدي، لا والله وفيك الخير، في حدا، أكذب عليك، الأسامي هي هي"، وغيرها من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور، وختم وصلته الغنائية بأغنية "إنتَ ملك".

وقدمت الفنانة إليسا، الفقرة الأخيرة من الحفل وأدت باقة من أجمل الأغاني الرومانسية أبرزها: "ذنبي أنا، بتمون، ارجع للشوق، عيشالك، أسعد وحدة، سهرنا ياليل، يا مرايتي".

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