الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" ترصد أبرز مشروعات "حياة كريمة" في الجيزة (فيديو)

مشروعات حياة كريمة
مشروعات "حياة كريمة" في الجيزة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول أبرز مشروعات حياة كريمة في الجيزة.

- أبرز مشروعات حياة كريمة في الجيزة

  • تتضمن 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح.
  • غيرت حياة ما يقارب من مليون مواطن للأفضل.
  • استهدفت رفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية.
  • عملت على تحسين الظروف المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات.
  • تتضمن 1136 مشروع تنموي وتتجاوز الاستثمارات حاجز 10 مليارات جنيه.

وحققت مبادرة "حياة كريمة" إنجازات غير مسبوقة، حيث أعادت رسم خريطة مصر من جديد بالإصلاح والبناء والتعمير، وارتقت بحياة الملايين بمشروعات تنموية هائلة استهدفت تغيير الواقع والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأهالي الريف، وضمان مستقبل أفضل يليق بالأجيال القادمة، معلنة ميلاد الجمهورية الجديدة.

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