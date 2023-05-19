الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة ورفع كفاءتها بكفر الزيات

صيانة أعمدة
صيانة أعمدة

أنهت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، قبل قليل، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءتها، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشرف على الحملة عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات؛ حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 40 كشافًا وتركيب 8 كشافات ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

كما نظمت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءتها، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشرف على الحملة إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى؛ حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 25 كشافًا وتركيب 9 كشافات ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

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