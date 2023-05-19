الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات فى اتهام ربة منزل بقتل زوجها فى الجيزة

ضبط متهمة
ضبط متهمة

حصلت " الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية فى اتهام ربة منزل بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في الجيزة.

 

جاء بأقوال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة - بأن تحرياته توصلت إلي صحة قيام المتهمان بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار إثر علاقتهما الغير مشروعة و التي لسببها قدم المتهم الثاني عقار مخدر " منوم " للمتهمة الأولى و التي دسته بمشروب " مياه "احتساه المجني عليه و لأثره غط الأخير بنومه حتي  قامت المتهمة الأولي باستدعاء المتهم الثاني تلفونيا إلي العين محل سكنها.

 

وأضاف انه ما أن تمكنا من المجني عليه حتي اثخن عليه المتهم الثاني بلكمات عده و كان ذلك إثناء خنق المتهمة الأولي له بغطاء رأس حريمي " إيشارب " فأحدثا إصابته و التي أودت بحياته مستطردا بأنه نفاذاً لقرار النيابة العامة الصادر بحق المتهم الثاني حتي تمكن من ضبطه و بمواجهته أقر بقتله و المتهمة الثانية للمجني عليه .

 

وأحالت النيابة العامة ربة منزل وعشيقها للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل زوجها في الجيزة.

 

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل وعامل تربطها به علاقة، لاتهامهما بقتل زوجها.

 

وكشفت التحريات الاولية أنهما وضعا له منوم في الطعام، ثم استكمل المتهم الجريمة بالاعتداء عليه حتى تأكدا من مقتله، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تحريات ربة منزل قتل زوجها عشيقها الجيزة

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