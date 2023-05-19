إصابة 7 أشخاص فى حادثى اصطدام سيارة ملاكى بعربة كارو وانقلاب أخرى بالمنيا

أصيب 7 أشخاص في حادثي اصطدام سيارة ملاكي بعربة كارو بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، وانقلاب أخري بالطريق الصحراوي الغربي أمام محور مركز سمالوط.



كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام سيارة ملاكي بعربة كارو بشارع كورنيش أمام مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية للبنين بمدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة كل من: صابرين ضاحي كامل 39 عاما، ملك أحمد عاشور 6 أعوام، محمد حماده مغربي 15 عاما، يقيمون بعزبة المصاص بمدينة المنيا، وتم نقلهم إلي المستشفي العام لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه نزيف وكسور.



كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، أمام محور سمالوط، مما أسفر عن إصابة كل من: عماد أحمد توفيق 39 عاما، عرفه عبد العاطي إبراهيم 62 عاما، شقيقه طارق 48 عاما، علي أحمد عبد العاطي 29 عاما، وجميعهم يقيمون في مركز ديروط بمحافظة أسيوط، وتم نقلهم إلي المستشفي النموذجي بمركز سمالوط لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين اشتباه كسور وارتجاج.