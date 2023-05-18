الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلاف مع شقيقها.. "أمن الدقهلية" يكشف تفاصيل تغيب فتاة بلقاس

ارشيفه
ارشيفه

كشفت أجهزة الأمن بالدقهلية، حقيقة الأخبار المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن تغيب إحدى الفتيات بالمحافظة.

وتبين من الفحص أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس) بتغيب (كريمته) بسبب خلاف بين المذكورة وشقيقها وأضاف بأنها لاتعانى من ثمة أمراض عقلية أو عصبية.

وأمكن تحديد مكان المتغيبة بمحافظة بنى سويف وتم ضبطها وبسؤالها قررت أنها تركت المنزل بمحض إرادتها لذات الأسباب.

وأضافت بتعرفها على إحدى السيدات بموقف المنصورة عن طريق الصدفة وكانت برفقتها، ولا تتهم أحدh بالتسبب فى غيابها وتم تسليمها لوالدها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها.

اجهزة الامن إحدى الصفحات فيس بوك تغيب إحدى الفتيات الدقهلية

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