انتداب الطب الشرعى لفحص جثة بالمقطم

انتدبت جهات التحقيق في أطفيح، الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري، لبيان سبب وفاة شخص إثر نشوب حريق داخل منزل، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق نشب داخل منزل بمنطقة أطفيح، ونتج عن الحريق وفاة شخص وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل في منطقة أطفيح.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.