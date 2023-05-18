"المنظمة العربية": حياة كريمة حققت قدرًا كبيرًا من العدالة المجتمعية

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك علاقة وطيدة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان ووزارة التضامن الاجتماعي منذ عدة سنوات.

المواطنة

أضاف شلبي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية ETC أن مبادرة حياة كريمة حققت قدرًا كبيرًا من المساواة في حقوق الإنسان حيث تحققت الكرامة والعدالة المجتمعية، إضافة إلى حصول المواطن على حقوقه الصحية والتعليمية.

وتابع أن حياة كريمة حققت مفهوم المواطنة، حيث يتمتع المواطن بحرية تامة في الترشح لأي منصب قيادي، إضافة إلى أن الأحوال المعيشية للمواطن المصري تحسنت كثيراً.

البنية الثقافية للمواطن

أشار إلى أن الدولة تهتم بتنمية البنية الثقافية ـ المصرية وتنمية الوعي الحقوقي للمواطنة في قرى حياة كريمة، لهذا تم عقد برتوكول بين التضامن الاجتماعي وصندوق دعم مشروعات الجمعيات.

وعبر "يتم النزول إلى القرى للحديث مع المواطنين، خاصة الشباب لتنمية قدراتهم في الوعي الثقافي وتعزيز مفهوم المواطنة لديهم من خلال خبراء ومتدربين كبار".