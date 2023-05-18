الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"القومي للسينما" يشارك بعدة فعاليات خلال مئوية قصر البارون

القومي للسينما
القومي للسينما

يشارك مركز الثقافة السينمائية، برئاسة منار حسني، الأسبوع المقبل، في عدد من الفعاليات الفنية بالاحتفالات المقامة بقصر البارون بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء حي مصر الجديدة، بمشاركة إدارة المواهب والتعلم الذكي بقيادة د.عز الرجال فاروق.

ويعد حي مصر الجديدة أحد الأحياء التراثية المصرية، وذلك لما يتمتع به من تاريخ ومعمار مميز وموقع فريد وطبيعة خاصة، فهو حي فريد لا مثيل له بمحافظة القاهرة.

وتشمل الفعاليات عرض فيلمى"هاجس" للمخرج عاطف شكري من انتاج المركز القومي للسينما يعقبه ندوة للدكتورة سحر عبد العال طبيب واستشاري الصحة والارشاد الأسري تتحدث فيها عن معني الصداقة والوفاء وذلك بالقاعة الصغري بقصر البارون.

وتقام بقاعة المؤتمرات بقصر البارون ندوة "الصحافة الفنية منذ البدايات" لسيد الاسكندراني نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ويعقب الندوة اقامة ورشة الصحافة المصورة وهي موجهة للفئة العمرية١٤ –١٧ فئة الطلائع، كما يتم تكريم المشاركين بأنشطة ذوي الهمم بالمركز علي مدار العام السابق.

كوبري كوبري القبة قصر البارون قومي قاعة المؤتمرات لثقافة السينمائية وقت

الأكثر قراءة

ضد جشع التجار.. الحكومة تواجه المتلاعبين بالأسواق.. وحملات واستجابة للشكاوى

عميد تجارة الإسكندرية: روسيا دعمت مصر بمشروعات كبرى كالسد العالى والضبعة النووى

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

قمة جدة.. مطالب العرب من القادة: إنهاء النزاعات المسلحة ومعالجة الأزمة الاقتصادية

الآن.. بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

تجديد حبس سيدة بتهمة ترويج الهيروين بروض الفرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة