"القومي للسينما" يشارك بعدة فعاليات خلال مئوية قصر البارون

يشارك مركز الثقافة السينمائية، برئاسة منار حسني، الأسبوع المقبل، في عدد من الفعاليات الفنية بالاحتفالات المقامة بقصر البارون بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء حي مصر الجديدة، بمشاركة إدارة المواهب والتعلم الذكي بقيادة د.عز الرجال فاروق.

ويعد حي مصر الجديدة أحد الأحياء التراثية المصرية، وذلك لما يتمتع به من تاريخ ومعمار مميز وموقع فريد وطبيعة خاصة، فهو حي فريد لا مثيل له بمحافظة القاهرة.

وتشمل الفعاليات عرض فيلمى"هاجس" للمخرج عاطف شكري من انتاج المركز القومي للسينما يعقبه ندوة للدكتورة سحر عبد العال طبيب واستشاري الصحة والارشاد الأسري تتحدث فيها عن معني الصداقة والوفاء وذلك بالقاعة الصغري بقصر البارون.

وتقام بقاعة المؤتمرات بقصر البارون ندوة "الصحافة الفنية منذ البدايات" لسيد الاسكندراني نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ويعقب الندوة اقامة ورشة الصحافة المصورة وهي موجهة للفئة العمرية١٤ –١٧ فئة الطلائع، كما يتم تكريم المشاركين بأنشطة ذوي الهمم بالمركز علي مدار العام السابق.