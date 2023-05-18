نقابة المهن التمثيلية تقرر توحيد ساعات عمل أعضائها

قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي توحيد ساعات العمل الخاصة بالأعضاء في الأعمال الفنية؛ لتكون 12 ساعة يوميًا وفقا لضوابط ولوائح وقوانين النقابة.

جاء قرار مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية؛ حفاظاً علي القوي الناعمة المصرية؛ حيث وصل الأمر أن استمر التصوير في أحد الأعمال الفنية إلى 52 ساعة.

وحرص نقيب المهن التمثيلية على توجيه الشكر باسمه وباسم نقابة المهن إلى جموع فنانى مصر خلال بيان أكد فيه مساندة ودعم النقابة لكل أفراد صناعة الدراما الرمضانية 2023، واصفًا إياهم بالنجوم العريقة، مشيدًا بالصاعدين كما أكد أن تلك الأعمال أمتعت المشاهد المصرى والعربى على حد سواء.

استكمل البيان:"كلنا سعادة وثقة في قدراتكم على النهوض بالدراما التليفزيونية بتضافر الجهود والعمل المتواصل والصدق في تقديم المزيد من إبداعاتكم التي تساهم في مسيرة الحياة الفنية التلفزيونية على مر العصور".