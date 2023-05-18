الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد داوود عن زوجته علا رشدي: "جعلتي إنسان أفضل"

أحمد داوود
أحمد داوود

تحدث الفنان أحمد داوود عن علاقته بزوجته الفنانة علا رشدي، قائلاً:"زوجتي علمتني كثير من الأشياء دون أن أعي ذلك، كما أنه هو الآخر علمها الكثير من الأمور". 

وأضاف داوود خلال لقائه ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي أن زوجته علا رشدي تحب السفر كثيرًا، لافتاً إلى أنها ماهرة في التخطيط للكثير من الأشياء المستقبلية، فهي دائماً الأساس وهى دائمًا من تختار ما سنفعله والأماكن التي سنذهب إليها:"علا رشدي هى اللي خلتني أحسن بتشجعني ودائمًا في ضهري". 

أوضح أن والد علا رشدي كان دبلوماسيًا وبالتالي فقد عاشت 4 سنوات في كل بلد، لافتاً إلى أن هذا من الممكن أنه لم يجعلها تكون صداقات كثيرة، لكن جعلها ملمة بثقافات مختلفة، حيث إنها تتحدث الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية". 

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