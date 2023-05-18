الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المهرجان المصرى الأمريكى للسينما يطلق دورته الثالثة نوفمبر المقبل

نجوم الفن في المهرجان
نجوم الفن في المهرجان

تنطلق الدورة الثالثة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما أيام ٣ و٤ و٥ نوفمبر 2023 في نيويورك ونيوجيرسي، بمشاركة كبار الفنانين المصريين والعرب والفنانين ذوي الأصول العربية في هوليوود.

وكشف صفوت يوسف رئيس المهرجان، أن المهرجان يقدم أفلاما مصرية وعربية وأمريكية ويضم مسابقات رسمية في الأفلام الطويلة، القصيرة، الوثائقية والمشاريع الطلابية وكذلك سينما الموبايل، إضافة إلى ورش التدريب السينمائية.

وأوضح أنه تم استحداث قسمين جديدين، هما بانوراما السينما المصرية ونافذة علي السينما الأمريكية، وستشهد الدورة الثالثة مشاركة 25 دولة.

وأضاف أن النسخة الأولى للمهرجان شهدت مشاركة أفلام متنوعة من 11 دولة وكانت المسابقة الرسمية في المهرجان ثلاثة أقسام، وهي الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية.

وأكد أن المخرج علي بدرخان تولى رئاسة لجنة التحكيم، وتم تكريم الفنانات الهام شاهين وليلى علوي، وهالة صدقي ما أعطى للمهرجان انطلاقة قوية في بدايته.

أما الدورة الثانية التي أقيمت في نوفمبر 2022 فقد شارك فيها 22 دولة، ووصل عدد الأفلام المشاركة فيها إلى 350 فيلما، وقد تمت إضافة قسمين في المسابقة الرسمية، وهما قسم مشاريع الطلبة وقسم سينما الموبايل.

وتابع: حملت الدورة الثانية من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون اسم الفنان يحيى الفخراني، وتم تكريمه مع المخرج هاني لاشين وتم منح لقب سفيرة الفن للفنانة الهام شاهين، وأقيم المهرجان في 3 جامعات أمريكية هي جامعة نيويورك وجامعة سيتي كولدج وجامعة ميدلسكس.

وقال يوسف إن المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون يقدم في أحد أقسامه تحت عنوان "لمسة وفاء" التقدير لمن انتقلوا من هذا العالم، وكان لهم دور مؤثر في خدمة الجاليات العربية بأمريكا.

أشار إلى تأسيس رابطة EAFF لتضم صناع الأفلام والفنانين والموهوبين وكل المهتمين بأفرع السينما، وكذلك صناع المحتوي؛ لكي تكون هناك مظلة رسمية للموهوبين في الوطن العربي والجاليات العربية على مستوى العالم.

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