مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر
يلبي موقع الدستور لمتابعيه بحثهم المستمر عن مواقيت الصلاة بشكل يومي لمختلف الفروض الخمس لاختلافها من محافظة لأخرى.
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-5-2023 في مصر
يقدم موقع الدستور في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-5-2023 ط والتي تختلف من محافظة لأخرى.
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
موعد أذان الفجر : 4:20 ص
موعد أذان الظهر : 12:51 م
موعد أذان العصر : 4:28 م
موعد أذان المغرب : 7:43 م
موعد أذان العشاء : 9:12 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية
موعد أذان الفجر : 4:21 ص
موعد أذان الظهر : 12:57 م
موعد أذان العصر : 4:36 م
موعد أذان المغرب : 7:51 م
موعد أذان العشاء : 9:21 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بورسعيد
موعد أذان الفجر : 4:11 ص
موعد أذان الظهر : 12:47 م
موعد أذان العصر : 4:26 م
موعد أذان المغرب : 7:41 م
موعد أذان العشاء : 9:12 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة كفر الشيخ
موعد أذان الفجر : 4:17 ص
موعد أذان الظهر : 12:53 م
موعد أذان العصر : 4:33 م
موعد أذان المغرب : 7:47 م
موعد أذان العشاء : 9:18 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة البحيرة
موعد أذان الفجر : 4:19 ص
موعد أذان الظهر : 12:55 م
موعد أذان العصر : 4:33 م
موعد أذان المغرب : 7:48 م
موعد أذان العشاء : 9:18 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة ملوي
موعد أذان الفجر : 4:30 ص
موعد أذان الظهر : 12:53 م
موعد أذان العصر : 4:25 م
موعد أذان المغرب : 7:40 م
موعد أذان العشاء : 9:06 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج
موعد اذان الفجر : 4:30 ص
موعد اذان الظهر : 12:50 م
موعد اذان العصر : 4:19 م
موعد اذان المغرب : 7:35 م
موعد اذان العشاء : 8:59 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر
موعد اذان الفجر : 4:29 ص
موعد اذان الظهر : 12:46 م
موعد اذان العصر : 4:13 م
موعد اذان المغرب : 7:29 م
موعد اذان العشاء : 8:53 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان
موعد اذان الفجر : 4:32 ص
موعد اذان الظهر : 12:45 م
موعد اذان العصر : 4:08 م
موعد اذان المغرب : 7:25 م
موعد اذان العشاء : 8:47 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش
موعد اذان الفجر : 4:06 ص
موعد اذان الظهر : 12:41 م
موعد اذان العصر : 4:20 م
موعد اذان المغرب : 7:35 م
موعد اذان العشاء : 9:05 م
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