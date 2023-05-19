مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

يلبي موقع الدستور لمتابعيه بحثهم المستمر عن مواقيت الصلاة بشكل يومي لمختلف الفروض الخمس لاختلافها من محافظة لأخرى.



مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-5-2023 في مصر



يقدم موقع الدستور في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-5-2023 ط والتي تختلف من محافظة لأخرى.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر : 4:20 ص

موعد أذان الظهر : 12:51 م

موعد أذان العصر : 4:28 م

موعد أذان المغرب : 7:43 م

موعد أذان العشاء : 9:12 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر : 4:21 ص

موعد أذان الظهر : 12:57 م

موعد أذان العصر : 4:36 م

موعد أذان المغرب : 7:51 م

موعد أذان العشاء : 9:21 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بورسعيد

موعد أذان الفجر : 4:11 ص

موعد أذان الظهر : 12:47 م

موعد أذان العصر : 4:26 م

موعد أذان المغرب : 7:41 م

موعد أذان العشاء : 9:12 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر : 4:17 ص

موعد أذان الظهر : 12:53 م

موعد أذان العصر : 4:33 م

موعد أذان المغرب : 7:47 م

موعد أذان العشاء : 9:18 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر : 4:19 ص

موعد أذان الظهر : 12:55 م

موعد أذان العصر : 4:33 م

موعد أذان المغرب : 7:48 م

موعد أذان العشاء : 9:18 م





مواقيت الصلاة اليوم في مدينة ملوي

موعد أذان الفجر : 4:30 ص

موعد أذان الظهر : 12:53 م

موعد أذان العصر : 4:25 م

موعد أذان المغرب : 7:40 م

موعد أذان العشاء : 9:06 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد اذان الفجر : 4:30 ص

موعد اذان الظهر : 12:50 م

موعد اذان العصر : 4:19 م

موعد اذان المغرب : 7:35 م

موعد اذان العشاء : 8:59 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد اذان الفجر : 4:29 ص

موعد اذان الظهر : 12:46 م

موعد اذان العصر : 4:13 م

موعد اذان المغرب : 7:29 م

موعد اذان العشاء : 8:53 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد اذان الفجر : 4:32 ص

موعد اذان الظهر : 12:45 م

موعد اذان العصر : 4:08 م

موعد اذان المغرب : 7:25 م

موعد اذان العشاء : 8:47 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد اذان الفجر : 4:06 ص

موعد اذان الظهر : 12:41 م

موعد اذان العصر : 4:20 م

موعد اذان المغرب : 7:35 م

موعد اذان العشاء : 9:05 م



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